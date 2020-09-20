Греция продлила ограничения на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 5 октября разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Согласно постановлению «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временных ограничений для постоянных жителей Российской Федерации с целью помешать распространения коронавируса COVID-19», опубликованному 20 сентября в правительственном вестнике, «разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)», передает ТАСС.

Согласно документу, постоянным жителям России с 22 сентября разрешается въезд в Грецию при соблюдении ряда условий. Так, у въезжающих в Грецию с собой должен быть отрицательный результат теста на COVID-19, полученный методом ПЦР за 72 часа до прибытия. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии сертификации последних компетентным национальным органом.

Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Этот документ необходимо предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются выборочной медицинской проверкой пассажиров в аэропортах. «Авиакомпании обязаны проверить данную справку перед посадкой пассажира, а в случае ее отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира под свою ответственность и за свой счет», – говорится в постановлении.

Прибывающие также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. «Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым для въезда в любом въездном пункте страны. Пассажиры должны также иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране», – говорится в документе.

В случае проведения при прилете выборочного теста на COVID-19 гражданин до выдачи результатов лабораторного исследования должен не покидать место своего временного проживания в профилактических целях. Лица, нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере 5 тыс. евро, отмечается в постановлении.

Совместное решение подписали первый замминистра финансов Греции, а также министры развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социальных дел, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта.

Напомним, с 7 сентября Греция решила открыть границу для туристов из России, введя при этом различные ограничения для прибывающих.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, 10 сентября въезд для россиян открыло Королевство Марокко. Также для россиян стали доступны Абхазия и Южная Осетия.

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