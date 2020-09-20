Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки избирателей

Взгляд
20 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
Разделы

Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям. Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
Перейти в раздел…

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 17 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы вероятные сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
    Путин рассказал, как России удалось быстро создать медцентры США заявили об отсутствии планов выводить ядерное оружие из Европы Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами Названа возможная причина смерти Михаила Борисова
    Билл Гейтс сделал прогноз об окончании пандемии коронавируса Белорусские силовики применили против протестующих перцовый газ Британия активизировала воздушную разведку у границ России В районе Патриарших прудов запретили ночью ездить на мотоцикле
    Один из создателей «Новичка» опроверг причастность Мирзаянова к разработке вещества Эксперт объяснил идею Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска Краснодарский полицейский сбил насмерть девушку на переходе и скрылся с места ДТП Пашаев озвучил ожидаемый Ефремовым приговор

    Главная тема


    Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

    «плата за вход»


    США пригрозили предъявить России новые условия по ДСНВ

    секретные разработки


    Создатель «Авангарда»: Обама еще в школу ходил, когда СССР экспериментировал с гиперзвуком

    во время протестов


    Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

    Видео

    ближний восток


    В конфликт турок и сирийцев вмешался русский «Искандер»

    угроза человечеству


    США угрожают ядерным ударом неядерным странам

    языковая политика


    Русская литература спасает украинскую книготорговлю

    права мигрантов


    Шведов выгоняют из Швеции

    важный проект


    Геворг Мирзаян: «Северный поток–2» стал инструментом шантажа

    небо Украины


    Андрей Манчук: Как украинцы полюбили американские бомбы

    польский поход


    Олег Хавич: В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?

    Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки избирателей

    20 сентября 2020, 22:33

    Текст: Антон Никитин

    Разрыв между уровнями поддержки президента США Дональда Трампа и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии США Джозефа Байдена сократился, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу The Wall Street Journal и телеканала NBC.

    Согласно опубликованным данным, Байден опережает Трампа на 8 процентных пунктов, за последний месяц разрыв между уровнями поддержки кандидатов в следующие президенты США сократился на один процентный пункт, передает ТАСС.

    По данным социологов, 51% респондентов готов бы был голосовать за Байдена, если бы выборы проходили во второй половине сентября. 43% опрошенных отдали бы голоса республиканцу Трампу.

    Опрос был проведен в период с 13 по 16 сентября среди 1 тыс. жителей США, имеющих право голоса. Степень погрешности составляет 3,10 процентных пункта.

    2 сентября из результатов совместного опроса USA Today с университетом Саффолка в Бостоне стало известно, что Трамп сократил отставание от Байдена до 7%.

    Напомним, во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, он предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах. А вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что, 77-летний Джозеф Байден в случае победы на выборах президента США может не дожить до инаугурации.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •