В Кремле охарактеризовали диалог между Путиным и Лукашенко

Состоявшийся в Сочи 14 сентября диалог президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко был весьма доверительным, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений», – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что Путин и Лукашенко «имеют давнюю историю своего диалога», а общению глав государств всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. «Поэтому детали [встречи Путина и Лукашенко в Москве] все были подготовлены, и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне», – отметил Песков.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».