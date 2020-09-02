Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась разнонаправленно 2 сентября 2020, 10:35 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,3% – до 2982 пунктов, долларовый индекс РТС опустился на 0,2% – до 1273 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

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