Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

Заявление главы российского государства Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН состоится 22 сентября, свидетельствует список выступающих.

Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В списке, который разослала организация, сообщается, что 22 сентября (первый день общих прений) до Путина выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Также на 22 сентября запланированы выступления президентов Ирана и Франции.

При этом составители указали, что список является предварительным, передает РИА «Новости».

Речь президента Украины Владимира Зеленского ожидается 23 сентября.

Дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений из-за карантинных ограничений. Однако лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации, передает ТАСС.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп говорил, что «подумывает поехать в ООН». Американский президент сказал, что будет готов выступить и в виртуальном формате, но предпочел бы личное выступление.

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