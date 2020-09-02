Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

Взгляд
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США ослабляют доллар послевоенными методами

После коронакризиса доллар будет слабее иены, франка и евро Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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Главный враг России на Балканах теряет власть

Джуканович контролировал власть в своей республике дольше, чем любой другой правитель Европы Risto Bozovic/AP/ТАСС
Парламентские выборы в Черногории завершились сенсацией: власть в этой стране впервые перейдет в руки просербской и пророссийской оппозиции, некогда пытавшейся воспрепятствовать вступлению республики в НАТО. Но это в теории. На практике трудно поверить, что один из самых хитрых врагов России в Европе – Мило Джуканович – решится расстаться с троном, который занимает уже 30 лет.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
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    Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

    2 сентября 2020, 03:59

    Текст: Антон Антонов

    Заявление главы российского государства Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН состоится 22 сентября, свидетельствует список выступающих.

    Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В списке, который разослала организация, сообщается, что 22 сентября (первый день общих прений) до Путина выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Также на 22 сентября запланированы выступления президентов Ирана и Франции.

    При этом составители указали, что список является предварительным, передает РИА «Новости»

    Речь президента Украины Владимира Зеленского ожидается 23 сентября. 

    Дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений из-за карантинных ограничений. Однако лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации, передает ТАСС.

    Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. 

    Напомним, глава американского государства Дональд Трамп говорил, что «подумывает поехать в ООН». Американский президент сказал, что будет готов выступить и в виртуальном формате, но предпочел бы личное выступление.

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