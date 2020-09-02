Цепкало оценил создание партии Бабарико и Колесниковой

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало прокомментировал создание партии «Вместе» оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.

«Что касается политических партий – мне кажется это дело самих граждан», – заявил он в Telegram.

При этом Цепкало «не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношение того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей». По словам Цепкало, нужно решать «главную проблему – это уход Лукашенко от власти, уход Лукашенко» из Белоруссии. Он считает, что есть «опасность затянуть в юридический процесс политический протест».

Напомним, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе». Колесникова считает, что превращается в лидера протестов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД