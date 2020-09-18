Задержан подозреваемый в поджоге банка при ограблении в Подмосковье

В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге банка во время ограбления, задержание проходило в Домодедово, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на финансово-кредитную организацию», – цитирует Волк РИА «Новости».

По данным МВД, мужчина в медицинской маске зашел в банк на улице Курыжова, он пригрозил кассиру и потребовал деньги, девушка убежала с места преступления.

«Тогда нападавший достал принесенную с собой бутылку с горючей смесью, поджег ее и бросил в кассовое помещение. Начался пожар, и злоумышленник скрылся», – сказала Волк.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Подозреваемый задержан, его арестовали.

В июле в Петербурге мужчина в медицинской маске забежал в офис банка, там он похитил 1 млн рублей. Подозреваемый в ограблении позже заявил, что изъятые у него более 1 млн рублей лежали в сумке на улице.