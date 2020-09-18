Белый дом в Москве признали аварийным

Здание Дома правительства признано аварийным и будет ремонтироваться на сумму 5,27 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», – сообщили в пресс-службе РИА «Новости».

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил сократить первоначальную смету на 1 млрд рублей в связи с необходимостью сформировать резерв для мероприятий по предотвращению экономического влияния пандемии.

Ранее пресс-служба правительства рассказала о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия. Инженерные системы также сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии.