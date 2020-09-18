Появилось видео протечки крыши Белого дома в Москве

В Сети появилось видео протечки крыши здания правительства на Краснопресненской набережной в Москве.

Пресс-служба правительства рассказала о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия. Инженерные системы также сильно изношены, а кровля находится в аварийном состоянии, сообщает РБК.

Отмечается, что уже в 2022-2023 годах на реконструкцию здания направят почти 2 млрд рублей из средств федерального бюджета. Всего на ремонт планируют направить 5,27 млрд рублей.

Реализация проекта будет проходить поэтапно. Предусмотрены ремонт внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. По плану, внешний облик Белого дома не станут менять.