МИД рассказал о наступательных целях американских противоракетных установок в Европе

Американские противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Много тревожных тенденций, в том числе одно из проявлений вот таких дестабилизирующих факторов – это, конечно, выход США из договора о РСМД и уже официально продекларированное намерение такие ракеты размещать не только в Азии, но судя по всему и в Европе. По крайней мере, те противоракетные установки, которые сейчас размещены в Румынии и размещаются в Польше, они вполне могут быть использованы не только в оборонительных, но и наступательных целях, потому что из тех же установок можно запускать ударные крылатые ракеты, что было запрещено договором о РСМД. Но теперь договора нет и у американцев развязаны руки», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

В апреле европейское командование НАТО заявило, что летом 2019 года США по запросу НАТО временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD.