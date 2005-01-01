США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

Этим летом США по запросу НАТО временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD, сообщило европейское командование США.

«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.

Отмечается, что это необходимо в связи с плановыми техническими работами и модернизацией системы ПРО Aegis Ashore в Румынии. В существующую архитектуру ПРО НАТО будет интегрировано расквартированное в Техасе 32-е командование противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных сил США 69-й противовоздушной артиллерийской бригады.

В марте глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 развернуты на авиабазе в Крыму в ответ на размещение комплексов ПРО США в Румынии.

НАТО заявляло, что ПРО США в Европе носят исключительно оборонительный характер, хотя в Соединенных Штатах признавали, что при необходимости системы легко превращаются в наступательное вооружение.

Президент России Владимир Путин называл грубым нарушением договоренностей пусковые установки США в Румынии и Польше.