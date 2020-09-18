Дело экс-футболиста Широкова передали в главк МВД

Уголовное дело об избиении арбитра Никиты Данченкова футболистом Романом Широковым во время матча любительских команд передано из районного отдела полиции в ГУ МВД по Москве, сообщил адвокат потерпевшего Александр Островский.

«Вчера распоряжением начальника управления дознания ГУ МВД по Москве уголовное дело по ст. 115 УК РФ изъято из производства ОВД «Сокольники» и передано в производство управления дознания ГУ МВД по Москве», – сказал ТАСС адвокат, отметив, что «это прямой результат общественного резонанса».

Данченков и его защитник вызваны для допроса во вторник в 14.00.

Уголовное дело возбуждено по п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ, года исправительных работ, двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы.

Во вторник СМИ сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлению Данченкова.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

На следующий день Широков извинился перед арбитром.