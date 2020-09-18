Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,26%, до отметки в 74,98 руб., курс евро опустился на 0,1%, до 88,98 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара снижался до 75,03 руб. (-0,2%), а курс евро - до 89,02 руб. (-0,06%).