Ивлееву в Африке в ягодицу укусила муха цеце

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, как в Африке ее укусила муха цеце.

Как рассказала Ивлеева в Instagram, она собиралась сообщить подписчикам, что «влюбилась в Африку», но едва «отложила телефон», как ее «вальнула муха цеце».

У Ивлеевой «пошла то ли аллергия, то от сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться».

Ивлеева уточнила, что сыпь стала уменьшаться, когда ведущая приняла лекарство. Сопровождавший съемочную группу гид сказал, что укус этого вида мухи не опасен, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел на съемках проекта «Орел и решка». Ивлеева пояснила, что не увидела муху и села на нее. Как заявила ведущая, насекомое удалось добить.

При этом телеведущая отметила, что все равно «влюбилась» в Африку.

В конце июля Ивлеева сообщила, что возвращается на работу в шоу «Орел и решка» после соответствующего решения своих подписчиков в соцсетях.