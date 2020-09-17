Посол Эстонии вызван в МИД

Эстонского посла в Москве вызвали в МИД для разъяснения обстоятельств выезда в страну российского гражданина Александра Литреева, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарвоа.

«Судя по словам самого Литреева, он выехал в Эстонию еще в мае... По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Литреев является сооснователем и руководителем компании в сфере кибернетической безопасности Vee Security. Он стал известен после того, как изобрел приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах.