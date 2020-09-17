Всемирный банк назвал сроки восстановления экономики после пандемии

Полное восстановление мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может занять до пяти лет, считает главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

«Вероятно, произойдет быстрый отскок на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с карантином, но полное восстановление займет до пяти лет», – передает РИА «Новости» слова Рейнхарт.

Специалист высказала предположение о том, что в связи с кризисом впервые за 20 лет вырастет уровень бедности, а также усилится экономическое неравенство в обществе: больше всего экономический спад из-за пандемии скажется на самых бедных слоях населения, а среди стран – на беднейших из них.

Ранее сообщалось, что в документе Всемирного банка, предназначенном для служебного пользования, говорится о дате окончания «проекта» COVID-19 – 31 марта 2025 года.

Напомним, в июне ОЭСР не исключала падения мировой экономики в 2020 году на 7,6%. В марте ОЭСР прогнозировала замедление роста мировой экономики в 2020 году до 2,4%.

Президент Владимир Путин назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных и тяжелых, с которыми ему пришлось столкнуться.