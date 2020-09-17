Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,41%, до 75,275 руб., курс евро опустился на 0,03%, до 88,5325 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.04 курс доллара находился на уровне 75,19 руб. (+0,29%), евро снижался до 88,505 руб. (-0,06%).

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