Ученый оценил версию занесения жизни на Венеру советскими зондами

Советские посадочные станции миссий «Венера» и «Вега» не могли занести на Венеру микроорганизмы, рассказал завотделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

«Не выдержат они, даже термотолерантные (безразличные к теплу микроорганизмы), даже какие-то формы, хемолитотрофы (получают энергию за счет окисления неорганических соединений), вряд ли они могут в такой атмосфере выдерживать. Все объекты, которые отправляются с Земли, они тщательным образом нормируются по признаку планетарного карантина, смотрится, чтобы не было заноса (земных микроорганизмов на другие небесные тела)», – передает РИА «Новости» слова Ильина.

Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.

Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект «Венера-Д».

Эксперт в области космоса Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД о вероятности жизни на Венере.

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