Ургант показал «озвучку» Волка из нового «Ну, погоди!»

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала показал шуточный вариант «озвучки» Волка из новой серии мультфильмов «Ну, погоди!» в исполнении шоумена Гарика Харламова.

«У нас есть небольшой фрагмент, как это будет выглядеть», – говорится в Instagram шоу «Вечерний Ургант».

На видео представлен фрагмент из «Ну, погоди!», в котором Волк поет под гитару, с озвучкой из песни, которую Харламов исполняет под сценическим образом певца Эдуарда Сурового.

Харламов в своем Instagram иронично подчеркнул, что «именно так это и будет».

Ранее в пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили, что в новой серии мультфильмов «Ну, погоди!», выход которой ожидается в конце 2020 года, Волка будет озвучивать шоумен Гарик (Игорь) Харламов.

Напомним, Волку из мультфильма запретили курить. По словам директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева, эта отличительная черта персонажа устарела и будет неправильно воспринята зрителями.

В Сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм». Арт-дизайн пользователи раскритиковали, на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа.