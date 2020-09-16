Страховщики оценили вероятность заражения коронавирусом в Турции

Эксперты с помощью расчетов выяснили, что вероятность заболеть COVID-19 для туриста в Турции составляет 0,0055%, что в 31 раз меньше, чем вероятность заразиться в Москве.

У отдыхающих в Турции шанс заболеть COVID-19 в 218 раз меньше, чем вероятность заболеть вообще чем-либо на отдыхе, и в 31 раз меньше, чем заразиться в Москве. Это следует из данных, предоставленных крупнейшей страховой компанией за месяц с момента возобновления российского выездного туризма по этому направлению, передает АТОР.

По данным специалистов компании, страховку купили более 200 тыс. российских туристов, в основном выехавших в Турцию в период с 10 августа по 10 сентября 2020 года.

За это время произошли 2 тыс. 400 страховых случаев. Таким образом, вероятность заболевания на отдыхе и обращения к врачу у туристов составила 1,2%, что не отличается от данных прошлого года.

Кроме того, среди почти 200 тыс. застрахованных путешественников только 11 человек заболели коронавирусом – таким образом, вероятность туриста заболеть COVID-19 в Турции составляет исчезающе малую величину 0,0055%.

Для сравнения: в 12-миллионной Москве, где в течение месяца фиксировалось около 20,7 тыс. случаев (порядка 690 в сутки), эта вероятность составляет 0,17% (в 31 раз больше, чем у туристов на отдыхе в Турции).

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, двое уже госпитализированы.

Напомним, Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа начались прямые перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.