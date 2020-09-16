Кремль оценил перспективы новой встречи «нормандской четверки»

О перспективах нового саммита «нормандского формата» еще рано говорить, поскольку не реализованы достигнутые на прошлой встрече в Париже договоренности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно говорить. У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», – указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что существуют позитивные подвижки по выполнению соглашений, но на данный момент «пока еще рано отчитываться перед главами государств».

Во вторник украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция) согласились провести встречу на высшем уровне. Однако российский МИД опроверг это утверждение.