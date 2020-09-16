Социологи сделали «пугающее открытие» об оценке Холокоста молодыми американцами

По данным исследования Комиссии по еврейским материальным искам к Германии, 11% молодых американцев считают виновными в Холокосте самих евреев, более 60% ответивших не знают, что 6 млн евреев погибли из-за преступлений нацистов.

«63% всех респондентов общенационального опроса не знают, что было убито 6 млн евреев, 36% думают, что во время Холокоста убиты 2 млн или меньше евреев. Кроме того, хотя во время Холокоста в Европе было более 40 тыс. лагерей и гетто, 48% респондентов (…) не могли назвать ни один из них», – говорится в тексте «Опроса знания и осведомленности о Холокосте среди миллениалов и поколения Z».

Согласно исследованию, 56% респондентов не смогли ничего сказать о концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и лишь 6% респондентов знают о лагере Дахау.

«Возможно, одним из самых пугающих открытий этого исследования было то, что 11% опрошенных американцев-миллениалов и представителей поколения Z полагают, что евреи вызвали Холокост», – передает РИА «Новости».

Вместе с тем, 49% молодых американцев видели в интернете сообщения об отрицании Холокоста или искаженную информацию о нем. 64% ответивших считают, что в школах обязательно нужно рассказывать о Холокосте, и 80% думают, что необходимо просвещать население, чтобы это не повторилось вновь.

Меньше всего о Холокосте знают в американских штатах Аляска, Делавэр, Мэриленд, Нью-Йорк, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Флорида, Миссисипи и Арканзас. Больше всего – в Висконсине, Миннесоте, Массачусетсе, Мэне, Канзасе и ряде других.

Исследование проводила компания Shoen Cooperman Research по заказу Комиссии. Специалисты опросили 1 тыс. человек в 50 американских штатах и провели 200 интервью по телефону или в интернете в каждом штате с участием молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, выбранных случайным образом.

Комиссия по еврейским материальным искам к Германии – американская организация, которая представляет интересы евреев всего мира по вопросам компенсации жертвам нацистских преследований или их потомкам.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, зачем понадобилось отдельный отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом.