Украина решила запретить импорт картофеля из России

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует ввести запрет на импорт картофеля из России для поддержки отечественного сельского хозяйства.

Об этом замглавы ведомства Тарас Высоцкий написал в Facebook по итогам совещания с представителями отрасли картофелеводства.

«Обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из России, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки – некоторые из инструментов, которые будут применены», – отметил Высоцкий.

По данным Минэкономики, урожай картофеля в 2020 году может составить 20 млн тонн, а в 2019 году он составил 20,3 млн тонн.

Ранее сообщалось, что картофель на Украине за год подорожал вдвое, также на 24% выросла цена на лук. По подсчетам экспертов, свекла стала дороже за год на 12%, а ржаной хлеб прибавил в цене 25% за год.