Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,11% – до отметки в 74,91 руб., курс евро – на 0,14%, до 88,73 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.08 курс доллара находился на отметке 74,87 руб. (-0,16%), а курс евро – на 88,72 руб. (-0,15%).

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