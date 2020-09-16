Трамп пригрозил ВТО за отказ узаконить пошлины на китайские товары

Соединенные Штаты намерены принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО), заявил президент США Дональд Трамп в связи с решением третейской группы ВТО признать незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.

Глава американской администрации подчеркнул, что США «придется делать что-то с ВТО, так как она позволяет Китаю выходить сухим из воды», передает ТАСС.

«Мы рассмотрим это», – пообещал Трамп перед поездкой в Филадельфию, добавив, что «не большой поклонник ВТО, могу это сразу сказать».

Во вторник третейская группа ВТО признала противоречащим правилам коммерции повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары в 2018 и 2019 годах. В решении говорится, что «оспариваемые [Китаем] меры не соответствуют» ряду статей Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года.

Согласно постановлению арбитров, «США не смогли продемонстрировать, что эти меры являются оправданными». Китайская сторона выразила надежду, что Вашингтон будет соблюдать решение третейской группы ВТО. Министерство коммерции подтвердило, что КНР «согласна с объективным и справедливым решением экспертной группы».

В ноябре 2019 года ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США.

Напомним, в августе 2019 года Трамп допустил выход США из ВТО, обвинив организацию в пособничестве другим странам. Он также раскритиковал принятие Китая в ВТО. Позже США потребовали от ВТО «фундаментальных реформ».

МИД России указывал, что ряд требований США нарушают базовые нормы ВТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВТО дорого обошлась России.

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