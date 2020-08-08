В МИД России увидели нарушение базовых норм ВТО в ситуации с TikTok в США

Взгляд
8 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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Льготная ипотека теряет актуальность

Ипотека в России становится все доступнее Нина Зотина/РИА Новости
Участники рынки подвели первые итоги запущенной в апреле льготной ипотеки под 6,5%. Самые низкие в истории ставки позволили сбалансировать продажи, но ажиотажного спроса не вызвали. Чтобы помочь оживить замерший рынок недвижимости, власти корректируют госпрограмму. Впрочем, уже осенью она может оказаться неактуальной, говорят участники рынка. Почему это хорошая новость для россиян? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Вадим Тарасов: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы

Война 2008 года закончилась для грузинской армии полным разгромом Саид Гуциев/РИА Новости
Грузия отметила очередную годовщину августовской войны 2008 года. И хотя этот конфликт привел к разрыву отношений между двумя странами, что негативно сказалось на экономике Грузии, там до сих пор популярны русофобские настроения среди пятой части общества. Однако, как считают эксперты, понимание истинных причин войны 2008 года могло бы изменить общественное мнение. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...

Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
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Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    В МИД России увидели нарушение базовых норм ВТО в ситуации с TikTok в США

    8 августа 2020, 14:36

    Текст: Наталья Ануфриева

    Действия США в отношении TikTok нарушают базовые нормы ВТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что действия Вашингтона «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО». Попытка «оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», передает РИА «Новости».

    «Видим в необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей ТiкТок нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Москва призывает американскую сторону пересмотреть методы борьбы за сохранение монополии IT-гигантов в международном сегменте соцсетей.

    «Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку указанным действиям», – добавила Захарова.

    Ранее президент США Дональд Трамп издал указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. В частности, он запретил сделки с компанией – владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

    Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что нажим властей США на TikTok стал опасным прецедентом, который может убить интернет как подлинно глобальную сеть, а также ставит под сомнение всю риторику Вашингтона о защите свободы слова.


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