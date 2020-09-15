В Латвию решили переехать 12 белорусских IT-компаний

Перенести свою деятельность из Белоруссии в Латвию решили 12 IT-компаний, сообщил министр экономики прибалтийской республики Янис Витенбергс.

Для того, чтобы белорусские компании смогли быстрее перенести бизнес в Латвию, была сформирована специальная команда, куда входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), передает РИА «Новости».

«Мы осознаем, что этим компаниям сейчас проблематично получить необходимые справки в госучреждениях Белоруссии, поэтому с каждой компанией работаем индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов. Желание переехать в Латвию изъявили 12 компаний», – рассказал Витенбергс.

Эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на «зеленой» энергетике.

Ранее Варшава предложила белорусским фирмам переехать в Польшу. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявлял в интервью газете ВЗГЛЯД, что у России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри.