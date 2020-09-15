Музей в Оксфорде убрал коллекцию сушеных голов из-за колониального прошлого

Музей Пита Риверса при Оксфордском университете убрал из экспозиции коллекцию мумифицированных голов и других человеческих останков, чтобы не напоминать о прошлой колониальной политике Британии, сообщило руководство музея.

Музей собирал коллекцию «высушенных» человеческих голов, изготовленных в Южной Америке в ритуальных целях, с 1884 по 1936 годы. В части коллекции, которая снимается с экспозиции, также присутствует египетская мумия ребенка.

Решение убрать данные предметы в хранилище было реализовано после протестов за права темнокожего населения, прошедших в Британии в июне, однако впервые вопрос об уместности демонстрации человеческих останков был поднят три года назад и его обсуждение не прекращалось.

«С нашей сложной колониальной историей было важно убедиться в том, что мы не уклонялись от ответов на сложные вопросы... Исследование аудитории показало, что посетители часто рассматривали демонстрацию человеческих останков в музее как свидетельство того, что другие культуры были дикими, примитивными и ужасными. Вместо того, чтобы дать нашим посетителям глубже понять образ жизни других, экспозиция усилила расистское и стереотипное мышление, а это противоречит ценностям музея– передает РИА «Новости» слова директора музея Лоры ван-Брокховен.



По ее словам, сотрудники музея все лето демонтировали со стендов эти 120 экспонатов. Директор отметила, что в запасниках хранятся более 2,8 тыс. человеческих останков, и администрация в течение следующих нескольких лет будет пытаться организовать их хранение надлежащим образом, либо передачу странам, из которых артефакты были вывезены британцами.

Напомним, в начале сентября СМИ сообщали, что Лондонский музей естествознания проверит коллекции на наличие признаков расизма, в том числе специалисты проведут ревизию образцов экзотических птиц, собранных натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова.