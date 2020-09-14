В министра культуры Украины бросили яйцо

Неизвестный мужчина бросил яйцо в министра культуры Украины Александра Ткаченко, когда тот шел на пресс-конференцию в Киеве.

Как сообщает «Украина.ру», Ткаченко провел пресс-конференцию по случаю 100 дней пребывания в должности главы украинского Минкульта.

Перед началом мероприятия некий мужчина подошел к министру и бросил в него яйцом, после чего скрылся.

«Когда я заходил сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране», – Ткаченко.

Он не исключил, что за нападавшим могут стоять те или иные политики.

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