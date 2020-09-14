Никитин победил на выборах главы Тамбовской области

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14 сентября, понедельник | Последнее обновление — 13:41 | vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши
На региональных выборах победил новый политический стиль
Креативность превращается в новую индустрию
Белорусский протест стал частью мирового феминизма
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...
Голливуд переоценил свое всесилие
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Что остается настоящим творцам, настоящим художникам? Им остается надеяться на публику. Свою публику. Им остается надеяться на то, что останутся еще такие места на земле, где будет возможна свобода. Свобода творчества. Пока еще возможна. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Деревня еще болеет, но помирать уже передумала
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Я начал нырять, как в омут, в ту самую Русь. В навигаторе появились названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»
В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награжденияПодробности...
В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти
Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетияПодробности...
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© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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