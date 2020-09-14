Спасатели вытащили из Яузы «Газель» с водителем

Спасатели вытащили из Яузы на Русаковской набережной в Москве автомобиль «Газель» с водителем, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Происшествие случилось утром в понедельник. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в реку. К месту были высланы подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

«По прибытии пожарные приступили к ликвидации последствий ДТП: с помощью трехколенной лестницы пострадавшему помогли выбраться из реки, после чего автокраном ПСО №201 был извлечен искореженный автомобиль. Водитель отказался от медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее автомобиль KIA пробил ограждение на Андроньевской набережной в центре Москвы и упал в Яузу.