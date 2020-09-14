ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за COVID-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за коронавируса в Европе в октябре и ноябре увеличится, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», – передает ТАСС слова Клюге.

Отмечается, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 28,7 млн человек, свыше 920 тысяч умерли

Напомним, в воскресенье министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что «ситуация достаточно стабильная», но в некоторых регионах наблюдаются «небольшие изменения по количеству пациентов», связанные с «возвращением из отпусков, повышением активности».

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