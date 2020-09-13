Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

Из Великобритании в Россию поступила электроника, поставки которой оказались прерваны из-за санкций, сообщил замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Он сообщил, что «получены образцы летных изделий – блоки электроники для приемника излучения». Прежде «с их поставкой были проблемы санкционного характера». Из-за этого «пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», сообщил Сачков.

В соответствии с контрактом поставка всей аппаратуры должна быть завершена в 2022 году, передает РИА «Новости».

Речь идет о поставках для российского космического телескопа «Спектр-УФ».

В 2014 году возникли проблемы с поставками электроники британской компанией E2V, поскольку компания использовала американские детали.

Напомним, Борис Шустов, занимавший тогда пост директор Института астрономии РАН, заявил, что США стремятся изолировать Россию от современных технологий.