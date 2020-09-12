Чехия оценила позицию России в ситуации с Белоруссией

Россия пока ведет себя осторожно в ситуации с Белоруссией, считает глава чешского МИД Томаш Петршичек.

«В нынешней ситуации с Белоруссией Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит. Угрозой видится, скорее, постепенное ограничение суверенитета Белоруссии», – сказал чешский министр в ходе выступления в Праге на международном симпозиуме о демократии, который организовала неправительственная организация Institute H21.

Петршичек указал на необходимость оказывать поддержку гражданским инициативам, церкви и независимым профсоюзам в Белоруссии, чтобы оказать давление на президента республики Александра Лукашенко. По его мнению, таим образом можно вынудить Лукашенко провести переговоры с оппозицией и «предотвратить нарушение суверенитета и территориальной целостности» страны, передает РИА «Новости».

«Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета», – заявил Петршичек.

Глава МИД Чехии добавил, что нынешняя ситуация в Белоруссии носит переломный характер, так как белорусы пробудились от политической апатии. Он отметил, что Лукашенко во время пандемии коронавируса наглядно показал, что «потерял контакт с реальностью» и «не понимает, что происходит в его стране».

Ранее Кремль подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным не планируется. Также Кремль называл темы переговоров российского и белорусского лидеров.

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