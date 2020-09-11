В Иркутске приступили к строительству здания Суворовского училища

В Иркутске началась подготовка строительной площадки для возведения Суворовского училища, здание планируется построить на территории бывшего Иркутского военного авиационного технического училища (ИВАТУ).

На месте будущих корпусов вовсю идут буровые и проектно-сметные работы, а параллельно обследуют старые здания, сообщают «Вести Иркутск».

С предложением создать в Иркутске такое учебное заведение к президенту обратился врио губернатора региона Игорь Кобзев. И по плану, первых учеников Суворовское военное училище примет 1 сентября 2021 года.

В глубине главного корпуса бывшего ИВАТУ впервые за два года начала работать тяжелая техника. Инженерам предстоит пробурить грунт на 10 метров в глубину. Под управлением машиниста буровой установки Сергея Овчинникова каждое погружение приносит на поверхность новые пробы земли.

«Вторая скважина на сегодня. Пробы через полтора метра берем», – сказал Овчинников.

Каждый образец упаковывают пленкой перед отправкой в лабораторию, где изучат характеристики грунтов с разной глубины. Это один из ключевых элементов проектировки будущего Суворовского училища в Иркутске.

«Здание старое, поэтому мы изучаем грунты для того, чтобы знать – в каком состоянии находятся фундаменты и чтобы принять решение об их использовании», – пояснил представитель компании-подрядчика Андрей Клочков.

По плану проекта, который можно увидеть на входе в главный корпус, кроме реконструкции старых зданий здесь построят и новые – это бассейн, спортивный и медицинский корпуса. Инженерам предстоит обследовать землю под каждым из этих объектов. Для этого должны пробурить более 30 скважин.

«Исследовать характеристики грунта на территории ИВАТУ будут еще в течение месяца. После чего все данные передадут проектировщикам, которые, в свою очередь, приступят к разработке уже окончательного плана реконструкции старых зданий и строительства новых», – добавил Клочков.

В рабочем поселке Листвянка в Иркутском районе области снесли недостроенное трехэтажное здание. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что собственница возводила его без разрешения на строительство.

Объект находился в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Иркутский районный суд вынес решение еще весной прошлого года, но владелица неоднократно игнорировала сроки исполнения.

Из-за этого ей выписывали штрафы и временно запретили выезжать за пределы страны. В результате она все же снесла здание за свой счет и вскоре должна убрать весь строительный мусор.