Сын депутата Госдумы арестован по обвинению в избиении

Сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева Абдулгамида арестовали в Москве по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда.

«Гаджиеву Абдулгамиду Мурадовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2020 года», – сообщила АГН «Москва» пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Абдулгамид Гаджиев был задержан в Ростове, его этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Мурад Гаджиев входит в комитет Госдумы по транспорту и строительству. Окончил Дагестанский политехнический институт, имеет степень доктора сельскохозяйственных наук.

В августе сына экс-депутата Госдумы задержали за опасное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В июне сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. За рулем был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Он объяснил, что сел пьяным за руль, поскольку пытался помочь человеку.