В ОП опровергли проведение голосования в Приангарье в багажнике автомобиля

Председатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев опроверг сообщения о якобы проведении голосования в Иркутской области в багажнике автомобиля.

В пятницу в социальных сетях распространили фотографию избирательного участка в Иркутской области, якобы организованного в багажнике машины, об этом сообщил журналистам на брифинге Максим Григорьев.

«Мы проверяли эту ситуацию: ни о каком голосовании в багажнике речи не идет, туда просто убрали переносную урну из-за начавшегося дождя», – заявил он на брифинге, организованном в Ситуационном центре Общественной палаты.

Он обратил внимание на большое число фейков о проведении голосования. По его словам, часто «берут отдельный кадр из идущего процесса, а потом его пытаются представить в качестве действительности, нарушения». Однако, «если смотреть видео полностью, то тогда картина будет совсем другой. Поток фейков о ходе голосования идет, но мы будем ему противостоять», – добавил Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.