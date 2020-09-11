Т-14 «Армата» решили впервые показать на Дне танкиста в Екатеринбурге

Перспективный танк Т-14 «Армата» впервые покажут посетителям интерактивного праздника «День танкиста на Урале», который Центральный военный округ (ЦВО) проведет в субботу на полигоне Свердловский в Екатеринбурге, сообщили в округе.

«Танк Т-14 «Армата» будет представлен на площадке статического показа праздника, все желающие смогут сфотографироваться с перспективным образцом вооружения. Бронемашину для экспозиции предоставила научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

В честь 100-летия отечественного танкостроения в экспозиции также будут представлены исторические боевые машины – самоходный истребитель танков СУ-100, Т-44, ставший последним советским серийным танком, произведенным во время войны. Кроме того, гости праздника смогут увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40, оригинальный образец разведывательного бронеавтомобиля БА-64, а также танки Т-62, легкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже, уточняет ЦВО.