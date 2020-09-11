В пятницу врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах главы региона.

После посещения избирательного участка Кобзев сообщил журналистам, что «сегодня мы вместе с семьей проголосовали на выборах губернатора Иркутской области», передает РИА «Новости».

«Сегодня жители должны определить будущее и развитие Иркутской области на ближайшие пять лет. Я уверен, что жители сделают правильный выбор, я уверен, что сегодня Иркутская область нуждается в переменах, у нас все для этого есть», – добавил он.

Напомним, 11-13 сентября в Иркутской области проходят 90 избирательных кампаний, в том числе досрочные выборы губернатора.

На этот пост претендуют пять человек. Это представители ЛДПР Андрей Духовников, «Справедливой России» Лариса Егорова, КПРФ Михаил Щапов, КПСС Геннадий Щадов и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области были объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.