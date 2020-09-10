В ростовском вузе открылось новое общежитие на 6 тыс. человек

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) открылось крупнейшее в Ростовской области общежитие, в новом кампусе в студгородке планируется разместить более 6 тыс. студентов.

Губернатор Василий Голубев в четверг поприветствовал новоселов, осмотрел комнаты, пообщался с ребятами и сотрудниками вуза, сообщается на сайте правительства региона.

С приветственным словом и поздравлениями также выступил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

Строительство 23-этажного общежития в Ростове-на-Дону началось шесть лет назад. Стоимость работ составила свыше 960 млн рублей из всех источников финансирования. Кампус состоит из двух корпусов – круглой и трапециевидной формы, связанных между собой переходной галереей. Для студентов созданы все условия: столовая, прачечная, химчистка, гладильные доски с утюгами, предусмотрена автопарковка.

«Важно, что, помимо бытового комфорта, здесь появились площади для новых подразделений ДГТУ. Это центр дополнительного образования детей и педагогов «Дом научной коллаборации», детский «Сириус», медицинский центр. Это также аргумент в пользу того, что ДГТУ по праву является одним из лучших инженерных вузов РФ, – подчеркнул губернатор. – Студенты университета инициативны и креативны, не боятся двигаться вперед».

На церемонии открытия ректор ДГТУ Бесарион Месхи поблагодарил донское правительство и губернатора Василия Голубева за поддержку.

Также на площади перед главным корпусом университета открылась скульптурная композиция «Выпускники» – подарок к 90-летию опорного вуза.

«Почти век вуз готовил кадры для донского АПК, машиностроения, выпуская в жизнь высококвалифицированных и успешных специалистов. Сейчас здесь обучается более 40 тыс. студентов. Среди известных выпускников – наши легендарные земляки, почетные граждане Ростовской области Юрий Александрович Песков, Борис Николаевич Слюсарь. Вся эта большая армия специалистов заслуживает появления новой скульптурной композиции, которая посвящена всем выпускникам ДГТУ», – отметил Василий Голубев.

Донской вуз – в числе лучших инженерных университетов страны. В 2016-м ДГТУ трансформировался в крупнейший многопрофильный и вошёл в число первых опорных вузов РФ.

Вуз выступает главным координатором Южного научно-образовательного центра по направлению «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». В лабораториях университета проводятся исследования мирового уровня, открыта образовательная площадка в Китае. Первым в России ДГТУ создал инженерную школу нового типа – Институт опережающих технологий.