Профессор ВШЭ связал увольнение Гусейнова с реорганизацией факультета

На гуманитарном факультете НИУ ВШЭ на данный момент происходит реорганизация, в связи с чем высвобождаются места. Профессор Гасан Гусейнов также попал под эти реформы, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

СМИ сообщили, что советского и российского филолога, профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова уволили, так как у него закончился контракт с университетом. В данном высшем учебном заведении он преподавал с 2012 года.

«На самом деле у всех, кто работал по контракту, 31 августа он закончился. Никто никого не увольнял, просто с Гасаном Гусейновым этот контракт еще на один год не продлили. Что касается причин, то, насколько я понимаю, там большое количество реорганизаций происходит на гуманитарном факультете, несколько школ и отделений сливают в одно, высвобождаются места. С теми, у кого меньше часов, просто не продлевают контракт», – говорит Матвейчев.

Он также уточнил, что уход Гусейнова точно никак не связан с его громкими высказываниями. «Это исключительно реформы на факультете», – заключил Матвейчев.

Осенью прошлого года профессор Гусейнов высказался про русский язык, назвав его «убогим и клоачным», что вызвало общественный резонанс. Позже преподаватель оправдался, подчеркнув, что «имел в виду не в целом язык», а то, «как люди пользуются этим языком». В ноябре комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике пришла к выводу, что слова Гусейнова нанесли ущерб репутации вуза.

А в июле текущего года Гусейнов назвал теракт 2002 года на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа», после чего политолог Семен Багдасаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал привлечь профессора к уголовной ответственности. В свою очередь директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров назвал данное высказывание неприемлемым.