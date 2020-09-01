Финалисты конкурса «Лидеры России» подняли «Знамя Победы» над Эльбрусом

Финалисты третьего сезона «Лидеров России» – флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» – подняли «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на горе Эльбрус в рамках проекта сообщества победителей конкурса – клуба «Эльбрус».

Поднятие знамени проходило 1 сентября, на День знаний, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первое восхождение на высшую точку России – гору Эльбрус – победителей конкурса «Лидеры России» состоялось в 2018 году. Тогда же и был создан клуб с одноименным названием, целью которого стало не только командообразование и проверка лидерских качеств в сложных высокогорных условиях, но и реализация ряда важных социальных проектов, образовательных программ и волонтерских инициатив в разных регионах страны. В этом году в восхождении приняли участие суперфиналисты конкурса «Лидеры России 2020».

«Здорово, что на конкурсе нам удалось собрать людей, которые являются не только умнымыми, талантливыми, профессиональными управленцами, но и неравнодушными и бесстрашными. В проекте «Восхождение на Эльбрус» каждый член команды берет ответственность за себя и команду, но в этом году участники также объединены общим смыслом – вознесением на вершину Эльбруса «Знамени Победы». Этим мы хотим показать важность слова «Победа» как память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, и также побед в широком смысле слова. Каждому человеку важно идти к своей или общей командной победе, не поддаваться внешним событиям и обстоятельствам, будь то пандемия или сложные погодные и высокогорные условия Эльбруса. Эти качества и проявляют настоящего лидера. Спасибо большое клубу «Эльбрус», Татьяне Дьяконовой и Олегу Жданееву за объединение настоящих лидеров вместе в проекте «Восхождение на Эльбрус», где у участников есть возможность проявить свои лучшие качества ради общей цели», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Один из социальных проектов Клуба «Эльбрус» – «Боевая слава», где лидеры проводят уроки «Памяти и Славы», рассказывают о воссоздании истории своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и говорят о том, почему важно сохранить историю своей семьи. 2020-й – год 75-летия Победы, поэтому клуб «Эльбрус» принял решение, не только провести уроки «Памяти и славы» в школах Приэльбрусья, а также передать финалистам третьего сезона «Знамя Победы», которое участники проекта «Восхождение на Эльбрус» 1-го сентября символично подняли на вершину горы.

В 2019 году восхождение стало настоящей проверкой командных качеств конкурсантов – они не только успешно зашли на западную и восточную вершины Эльбруса, но и спасли потерявшего сознание на пути к вершине участника 11 класса Игоря, которого к тому времени искали уже около суток.

«В клубе проект «Наставничество» является одним из главных проектов и, тем более, мы ответственны за тех, кого спасли. Поэтому мы предложили Игорю взойти на Эльбрус вместе с нашей командой финалистов третьего сезона конкурса «Лидеры России». Он согласился, и, после поступления в университет, присоединился к команде. Игорь держался отлично, наравне со всеми участниками, хоть парню 18 лет. Помню год назад, мы с Алексеем Комисаровым, приезжали к Игорю, чтобы навестить его в больнице после того, как он ночь пролежал, не дойдя до вершины, в снегу. А сегодня мы всей командой вместе с Игорем зашли на вершину. Когда рядом в связке идут люди, смотрящие в одном направлении, все становится посильным, – рассказал Олег Жданеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго, автор проекта «Восхождение на Эльбрус». – Кроме того, на вершине мы нашли капсулу, которую восходители, победители второго сезона конкурса «Лидеры России» оставили для нашей команды и заложили уже новую капсулу с посланием для участников следующего восхождения».

«Год назад Лидеры России встретили меня за 50 метров до вершины горы Эльбрус. Сейчас я дошел до самой высокой точки России и Европы, счастлив стать настоящим альпинистом и развернуть флаг «Россия – страна возможностей», – поделился Игорь Смирнов.

После того, как Лидеры России прошли акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат, к команде восходителей присоединится российский космонавт, испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира, 117-й космонавт России, первый в мире ученый-командир космического корабля Сергей Рязанский.

«Каждому человеку, особенно лидеру, надо периодически выходить из зоны комфорта, для того чтобы встряхнуться и расширить привычные границы собственных возможностей. Горы – это один из таких способов. Плюс – это красиво», – отметил Сергей Рязанский.

Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России». Он пройдет 6-7 сентября этого года на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

«Восхождение проходило в хороших метеоусловиях. Основную сложность составлял порывистый ветер и очень скользкий подтаявший лед. Но вся команда была прекрасно подготовлена и максимально сосредоточена. Для меня основная ценность проекта «Восхождение на Эльбрус» – это возможность познакомиться с новыми людьми, испытать себя в кризисных ситуациях, а также понять, как выстраивать коммуникацию в новом коллективе в сложных ситуациях. Я очень рад, что мы смогли взойти на вершину и продолжить традицию восхождений на Эльбрус», – подчеркнул Алексей Грибанов, суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства республики Мордовия.