Москвичам пообещали аномальное тепло в День города

В предстоящие выходные, когда Москва отметит 873-й день рождения, температура воздуха в столице будет выше нормы – аномалия где-то на 5 градусов, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«К нам пытается попасть холодный воздух, но на фоне того, что было тепло, антициклон и высокое давление у нас сохраняются вплоть до 3 сентября, и будет малооблачно и без осадков, восточный и юго-восточный ветер. Ночью в эти дни температура 9-12 градусов, а днем – в пределах 20-23 тепла», – цитирует агентство городских новостей «Москва» Циганкова.

Он также отметил, что в выходные в Москве опять тепло, но возможен небольшой дождь. В пятницу – 22-24 градуса, в субботу и воскресенье – 18-23 градуса. В понедельник будет, предварительно, солнечный день в пределах 21-26 градусов.

«Тепло сохраняется с небольшими колебаниями. Если посмотреть на ближайшие пять дней, мы идем выше нормы – аномалия где-то на 5 градусов», – сообщил Цыганков.

Он отметил, что есть вероятность сохранения летней погоды до двадцатых чисел сентября.

«Сейчас у нас, конечно же, не бабье лето – это продолжение летней погоды. Астрономическое лето заканчивается 21 сентября, и до этого времени у нас еще вполне летние потоки. Бабье лето – это вспышка солнечных и теплых дней после похолодания, это приход тепла примерно на три дня и повышение температуры на 7 градусов после похолодания», – добавил Цыганков.

В 2020 году Москва отмечает свой 873-й день рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5-6 сентября.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что на территории всей России ожидается теплое начало сентября, превышение нормы температуры будет наблюдаться в столичном регионе, на юге европейской части и вблизи озера Байкал.

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