Тихановская назвала главное требование белорусской оппозиции

Политическая повестка белорусской оппозиции не должна подменяться обсуждением конституционной реформы, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По ее словам, главным требованием является отставка действующего лидера Александра Лукашенко.

Так она отреагировала на заявление бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико о проведении конституционной реформы как первостепенной цели оппозиции.

«Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами – это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной. Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы», – заявила она в своем Telegram-канале «Пул первой».

Тихановская подчеркнула, что главным требованием белорусского населения является отставка Лукашенко. По ее словам, надо услышать то, что говорит народ, а потом проводить реформы «после честных выборов».

«Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны», – говорится в заявлении Тихановской.

Вместе с тем она позитивно оценила инициативу оппозиционного политика Виктора Бабарико создать политическую партию.

«Создание новых политических партий – позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право», – говорится в сообщении.

Ранее представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщили, что она готова к диалогу с властями республики при условии освобождения задержанных участников акций протеста.

Сообщалось, что Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

Напомним, Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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