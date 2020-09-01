Нарышкин сказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания атомной бомбы, была свидетельством высокой степени доверия в отношениях между двумя странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин выступил во вторник в рамках российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эксперты характеризуют американскую атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года как военное преступление: «Не секрет, что американская демонстрация военной мощи в Хиросиме и Нагасаки имела характер ядерного шантажа, направленного против Советского Союза. В ответ советская наука и внешняя разведка приняли этот вызов, и вскоре Советский Союз уже располагал собственным оружием подобного типа, что исключало возможность безнаказанной агрессии из-за океана».

«Китайские специалисты были ознакомлены с нашими ядерными разработками, что подразумевало высокую степень доверия между нашими странами и народами», – добавил Нарышкин.

Напомним, первый советский атомный заряд был успешно испытан 29 августа 1949 года. 15 октября 1957 года СССР и Китай подписали соглашение, которое предусматривало передачу Китаю ряда технологий изготовления ядерного оружия.

Ранее стало известно о влиянии ядерных испытаний СССР и США на погоду в Британии.