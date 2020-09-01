Лавров: Литва в ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия

Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия», – передает РИА «Новости» слова министра в ходе выступления в МГИМО.

Он отметил, что у Москвы «есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Белоруссия».

Глава МИД указал, что в Белоруссии есть вопросы, которые необходимо обсуждать, однако у белорусского народа есть все возможности, чтобы сделать это самостоятельно.

«Но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги и сразу выносить свои приговоры и еще пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире. К сожалению, вот эти повадки проявляются в Евросоюзе, в том числе у соседей Республики Беларусь прежде всего, которые хотят на свою жестко антилукашенковскую платформу затянуть всех членов ЕС», – передает ТАСС слова Лаврова.

Напомним, в пятницу Лукашенко потребовал не пугать Минск санкциями и пообещал дать жесткий ответ на возможное введение ограничений против республики.

По его словам, угрожающие санкциями Минску страны «зажрались и забыли, что такое Белоруссия», а также «думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами».

«Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции. Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву», – отметил Лукашенко.

Ранее главы МИД ЕС заявляли, что договорились о разработке нового списка белорусских официальных лиц, ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования» на президентских выборах 9 августа. Они считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их.

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