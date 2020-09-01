Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 1 млн, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», – говорится в сообщении оперштаба.

Добавляется, что за время пандемии «в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах», темп прироста составляет 0,5%.

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