Эксперт: Протестующие в Хабаровске выходят не ради Фургала

Численность участников акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала постоянно снижается. Среди митингующих половина выходит заявить о своих проблемах, а не поддержать Фургала. Людей «накачивают» через соцсети, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал очередную несанкционированную акцию в Хабаровске.

«Количество участников протестных акций в Хабаровске постоянно снижается. Изменился состав митингующих. Среди них фактически уже нет людей, которые выходят в поддержку Фургала. Для них это просто повод помитинговать», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По оценке эксперта, примерно половина участников митингов выходят на акции из-за недовольства ситуацией в сфере ЖКХ и долгостроев. «Вторая половина – это профессиональные протестующие, свезенные в том числе из других регионов, из Москвы. Среди них есть провокаторы. Людей активно провоцируют СМИ и особенно блогеры из-за рубежа, из Украины. Украинские блогеры в основном выдают себя за жителей Хабаровска», – пояснил политолог.

Данилин подчеркнул, что с помощью подобных провокаций и «накачивания» людей через соцсети предпринимаются попытки «поддержать протест в Хабаровском крае».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. По сообщению регионального правительства, на площади имени Ленина в центре города собрались 2,8 тыс. человек. «Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается», – говорится в сообщении.

Снижение активности митингующих происходит несколько недель подряд. Отмечается, что по мере снятия ограничений из-за коронавируса «все больше жителей предпочитают проводить время в парках и скверах».

Фургал был арестован в начале июля по подозрению в причастности к заказным убийствам местных бизнесменов. Самые массовые митинги проходили по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тыс. человек, 18 июля – 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек, 1 августа – 3,5 тыс. человек.