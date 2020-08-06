Плющенко оценил работу Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил работу тренера Этери Тутберидзе и успехи ее команды, а также прокомментировал переход нескольких спортсменов к нему в группу.

«У Этери очень хорошо налаженный процесс и действительно сильная команда. Особенно сильной она была, когда в ней работал Сергей Розанов, тренер, который многим поставил четверные прыжки. Я очень рад, что он принял решение перейти в мою команду», – рассказал спортсмен в интервью РБК.

«Сопоставлять меня с Тутберидзе сто процентов рано. Я начал профессионально заниматься тренерской деятельностью только в прошлом году. Она работает уже долгое время», – добавил при этом Плющенко.

«Тем не менее за год мы подготовили [Софью] Титову. Когда она пришла к нам, то занимала 23-е место и не делала ни одного тройного прыжка, не делала даже аксель в 2,5 оборота», – отметил он.

Фигурист напомнил, что Титова в прошлом сезоне выиграла первенства России и Москвы по младшему возрасту. «Это сделано за пять месяцев. Это наша маленькая победа и гордость, но нужно идти дальше. Мы поставили задачу обыгрывать всех», – подчеркнул Плющенко.

Он рассказал также о работе с Александрой Трусовой, которая перешла к нему в команду в мае от Тутберидзе.

«Да, у Саши сейчас переходный возраст. Мы с ним боремся. Она непростая, у нее есть характер. Где-то мы начинаем между собой воевать. Но это нормально. Я вспоминаю себя и моего великого тренера Алексея Николаевича Мишина. Мы с ним спорили, конфликтовали. Однако это касалось именно спорта. Примерно такой же процесс у нас с Сашей. На сегодняшний день я доволен», – сказал Плющенко.

По его словам, фигуристка тоже довольна сотрудничеством. «С Сашей мы поставили две программы. Сейчас их шлифуем, оттачиваем каждое движение, потому что для нее это два совершенно новых образа. Таких программ у нее не было», – подчеркнул Плющенко.

Еще одна фигуристка – Алена Касторная – ушла от Тутберидзе по собственному желанию, отметил Плющенко.

«Алена приступила к тренировочному процессу в нашей академии. Она катается с Сергеем Розановым. Параллельно мы готовим документы. Несмотря на то что трансферное окно закрыто, мы рассчитываем осуществить переход. Этот момент мы будем проговаривать. Я хочу переговорить с Министерством спорта, с министром спорта, чтобы Алене разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Все-таки Алена – чемпионка Европы. Она не хочет находиться в той команде и приняла решение перейти к нам», – пояснил он.

Фигурист оценил скандал, разгоревшийся на фоне перехода в его команду фигуристок Трусовой и Касторной.

«Я вообще не вижу проблемы при переходе спортсмена к другому тренеру. Трансферы есть везде. Однако таких скандалов нет. А у нас начинают раздувать», – пояснил он.

Напомним, в мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.

Позднее фигуристка Алена Косторная ушла от Тутберидзе, выдвинув «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке. Ранее фигуристка заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

Между тем в начале июля Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскритиковал уход двух спортсменок из группы Тутберидзе, назвав происходящее «гнусной историей».