Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

Отец утонувшего 2 августа 10-летнего мальчика-инвалида из Волоколамского района Подмосковья не пережил потери единственного сына, мужчина скончался во сне.

«Умер папа С. Приношу соболезнование родственникам», – передает «Вести.ру» слова знакомой семьи.

Мужчина умер в ночь на 4 августа, предположительно от инфаркта. По словам соседей и знакомых, мужчина тяжело переживал утрату и винил во всем себя – дверь дома была открыта.

Напомним, 3 августа потерявшийся мальчик был найден в Рузском водохранилище.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, признаков насильственной смерти на теле мальчика не было обнаружено.

Более 200 человек участвовали в поисковых мероприятиях, следователи и криминалисты осмотрели жилище, а также осмотрели леса, водоемы, проверили чердаки, подвалы домов в поселке. Отряды поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Сова» прочесывали местность.